Pedullà: “Tutto sul mercato del Napoli. Due acquisti fatti e tanti nomi. Sette nodi da sciogliere”

Alfredo Pedullà giornalista ed esperto di calciomercato, ha riportato le ultime sulla prossima campagna acquisti del calcio Napoli.

Come sarà il calciomercato del Napoli per la prossima stagione? Alfredo Pedullà sulle colonne de ‘La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sui movimenti di mercato del club partenopeo: “10 dicembre 2021, una storia di 4 mesi e non anni fa, il presidente del Napoli calcio Aurelio De Laurentiis fa una dichiarazione su Spalletti: ‘E’ il migliore allenatore che abbia avuto nella mia storia calcistica’. Dopo circa 4 mesi e mezzi si creano dei problemi che sono stati amplificati nelle ultime ore e che appartengono al recente passato del club. Problemi con Sarri, Ancelotti, Gattuso. Cosa accadrà adesso? Ci vorrà un confronto con la reciproca convinzione di andare avanti e di chiarire. Bisognerà chiudere bene la stagione, Spalletti ha un altro anno di contratto a 2,8-3 mln di euro di base più bonus con opzione per altre due stagioni”.