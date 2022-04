Classifica senza errori arbitrali XXXIV giornata serie A. Questo è il torneo del VAR che così deve andar.

Classifica senza errori arbitrali XXXIV giornata serie A. Disastroso Maresca, non convince Sozza a Milano. Questo è il campionato del VAR che così deve andar.



Male Valeri, peggio ancora Maresca in Sassuolo – Juventus. In attesa che alla Domenica Sportiva Saccani e Tardelli trovino un punto d’incontro fra i falli punibili col calcio di rigore o meno, ha mille e più ragioni Mazzarri su quanto combinato da Valeri a Genova. Ma questo è il torneo del VAR che così deve andar.

Non convince Sozza a Milano. In una gara senza storie, facile da dirigere e senza patemi d’anima, con l’Inter padrona assoluta del campo, con il risultato mai in discussione sono da matita blu alcune decisioni arbitrali. Non protesta neanche la Roma ma il fallo da tergo (28’) di Brozovic ai danni di Pellegrini merita da protocollo il cartellino giallo senza se e senza ma. Brozovic sarà ammonito solo al 45’ per somma di falli. Forse una rivisitazione sulla terza rete interista (Lautaro) non sarebbe stata sbagliata per dipanare i tanti dubbi sul fallo che avrebbe subito Pellegrini e che precede il terzo gol interista.

Genoa – Cagliari 1 – 0, Valeri (Abisso).

Non bene Valeri, ma questo non è una novità. Fra campo e VAR è stata una stagione poco fortunata per l’arbitro romano. Forse dopo la mediocre prestazione di una settimana fa in Sampdoria – Salernitana, sarebbe stato opportuno un turno di riposo supplementare per Valeri. Sul punteggio di 0 a 0 manca un rigore clamoroso al Cagliari (74’) per il fallo di Ostigard su Keita.

Sassuolo – Juventus 1 – 2. Maresca (Aureliano).

Disastroso Maresca. Pronti via ed è incredibilmente graziato Alex Sandro per il duro fallo su Berardi, ma il bello giunge al 45’ con la rete irregolare convalidata a Dybala dopo un plateale fallo di Morata. Maresca, nei pressi, il segnalinea Prenna, vicinissimo, e Aureliano, attorniato da tanti monitor, si perdono la mossa di lotta libera con la quale Morata si libera di Kyriakopoulos che era davanti a lui. Il direttore napoletano sarà pure sfortunato, ma dopo i 2 rigori clamorosi non visti e negati ai locali in Empoli – Juventus della XXVII giornata ha davvero esagerato nel considerare regolare l’azione che ha condotto alla rete di Dybala. Forse una lunga pausa di riposo e riflessione per l’intero trio del team arbitrale sarebbe opportuna per una stagione già condizionata dai tanti errori arbitrali d’ogni genere.

Classifica senza errori arbitrali XXXIV giornata serie A.

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Milan 74 Napoli 79 +12 Inter* 72 Milan 70 -4 Napoli 67 Roma 59 +1 Juventus 66 Atalanta* 61 +7 Roma 58 Inter* 61 -11 Fiorentina* 56 Juventus 57 -9 Lazio 56 Lazio 56 Atalanta* 54 Fiorentina* 50 -6 Verona 49 Sassuolo 46 Sassuolo 46 Torino* 46 +3 Torino* 43 Verona 46 -3 Udinese* 40 Bologna* 45 +6 Bologna* 39 Empoli 43 +3 Empoli 37 Udinese* 40 Spezia 33 Sampdoria 32 +2 Sampdoria 30 Spezia 30 -3 Cagliari 28 Salernitana* 29 +4 Genoa 25 Genoa 27 +2 Salernitana* 25 Cagliari 25 -3 Venezia* 22 Venezia* 22

Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com