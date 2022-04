Napoli, la designazione di Marinelli è davvero troppo: Avete visto Maresca chi arbitra?

Dopo Di Bello arriva anche Marinelli. Pare proprio che la società Calcio Napoli conti meno del due a briscola nel torneo di calcio italico. Dopo aver subito per 4 volte Di Bello è davvero troppo la designazione di Marinelli per Empoli – Napoli. Ma questo succede solo al Napoli senza giornali e, ribadiamo, senza tv. Per la Juventus c’è ancora Maresca sulla cui proverbiale sfortuna quando dirige la Juventus si stupì il mitico Paolo Ziliani qualche tempo fa.

Ecco il dettaglio delle gare di Maresca con la Juventus.

Verona – Juventus 2 – 1. XXXVII giornata 2015 – 2016 dell’8 maggio 2016. Juventus – Cagliari 3 – 0. I giornata 2017 – 2018 del 19 agosto 2017.

Al 17’ manca un rigore al Cagliari per un mani di Chiellini su cross di Capuano. Maresca non se ne avvede e non interviene Valeri al VAR. La partita si chiude al 46’ con la rete di Dybala ma il bianconero pare colpire il pallone con la mano prima di segnare.

Chievo V. – Juventus 0 – 2. XXII giornata 2017 – 2018 del 27 gennaio 2018.

Inaudita la fiscalità arbitrale mostrata nei confronti dei veronesi. In due minuti fra il 35’ e 37’ Maresca rifila due cartellini gialli a Bastien per entrambi i falli commessi su Asamoah. Mancano i cartellini per Douglas Costa e Benatia. Al 59’ succede di tutto quando Asamoah, già ammonito, stende Cacciatore in area bianconera sul punteggio di 0 a 0. Maresca non interviene e fa proseguire il gioco senza nemmeno far soccorrere l’infortunato giocatore veronese. Tutt’altro, con inaudita fiscalità impedisce a Cacciatore di rientrare in gioco con la squadra già in inferiorità numerica e lo invita ad uscire fuori dal campo di gioco. Cacciatore avviandosi fuori dal campo di gioco farà il gesto delle manette e Maresca pur girato lo espelle, forse su indicazione di qualche suo collaboratore. La prima rete bianconera scaturisce da un corner che non andava nemmeno assegnato perché il pallone era tenuto da Birsa in campo. La seconda rete (Higuain) è segnata in dubbia posizione di fuorigioco.

Parma – Juventus 0 – 1. I giornata 2019 – 2020 del 24 agosto 2019. Juventus – Milan 1 – 0. XII giornata 2019 – 2020 del 10 novembre 2019.

Non buona la gestione disciplinare. Nel conteggio finale i rossoneri ricevono 5 ammonizioni per 10 falli fatti e per i bianconeri c’è un solo cartellino giallo per 13 falli fischiati contro. Al 1′ è perdonato De Ligt per l’intervento in tackle su Piatek. Scansa l’ammonizione poco dopo anche Matuidi per la trattenuta su Paquetà, ma nel giro di 5 minuti, fra il 40’ e il 45’, giungono i cartellini per Krunic e Bennacer.

Al 50’ Matuidi sbraccia con Bennacer ma non è ammonito.

56’ è ammonito Cuadrado e Bonucci protesta platealmente e ripetutamente restando impunito.

73′ Pjanic scansa l’ammonizione per fallo su Calhanoglu al limite dell’area.

80’ non è ammonito Alex Sandro per fallo su Bonaventura in ripartenza. Nel finale, in pieno forcing rossonero giungono altri 3 cartellini gialli ma sono tutti per il Milan.

88′ è ammonito Theo Hernandez per fallo su Dybala.

90′ fa en plein Maresca con la doppia ammonizione per il Milan. Prima ammonisce Calhanoglu per un dubbio intervento su Alex Sandro e poi mostra il cartellino giallo anche a Suso al solo accenno di protesta.

JUVENTUS – TORINO 4 – 1. XXX giornata, 2019 – 2020 del 4 luglio 2020.

Manca un rigore al Torino. Al 72’ Belotti in area salta per agganciare un pallone, ma Cuadrado di spalle lo stende pestandogli il piede. Maresca non se ne accorge; Irrati, al VAR, non interviene.

JUVENTUS – CAGLIARI 2 – 0. VIII giornata, 2020 – 2021 del 21 novembre 2020.

La rete che sblocca la gara (38’) è segnata da Ronaldo ma è irregolare perché Morata è in fuorigioco sulla traiettoria del pallone ed impedisce la visuale al portiere isolano Cragno. Mariani al VAR non interviene. Al 72’ non ammonito per la seconda volta Danilo (duro l’intervento su Ounas).

VERONA – JUVENTUS 1 – 1. XXIV giornata, 2020 – 2021 del 27 febbraio 2021.

Manca un rigore ai locali per fallo di Chiesa su Zaccagni ma Maresca e Banti (al VAR) non se ne avvedono. Mancano i cartellini per Ramsey, Bentancur e Ronaldo.

Empoli – Juventus 2 – 3. XXVII giornata, 2021 – 2022 del 26 febbraio 2022.

La direzione arbitrale riesce a mandare su tutte le furie persino il pacato Maurizio Pistocchi. Sono 2 addirittura i rigori clamorosi negati ai toscani. Al 19’ è evidente il fallo di Rabiot su Zurkowski e al 74’ è ancora clamoroso il fallo di De Ligt su Lamantia. In entrambi i casi non interviene Valeri al VAR.

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA, consentita la riproduzione parziale previa citazione della fonte: www.napolipiu.com.