Empoli-Napoli: arbitra Marinelli, ricordate il disastro in Bologna-Napoli?

Empoli-Napoli arbitra il signor Marinelli, una designazione per la 34sima giornata di Serie A. Al Vari ci sarà Banti. L’Aia ha diramato le designazioni per la prossima giornata di Serie A, Ecco la squadra arbitrale per Empoli-Napoli:

Arbitro e assistenti: Marinelli, Lo Cicero, Mastrodonato;

IV uomo: Colombo;

Var: Banti;

AVar: Vivenzi.

La designazione di Marinelli per Empoli-Napoli non provoca sicuramente dei buoni ricorsi alla squadra di Spalletti. Il direttore di gara ha già diretto il Napoli in questa stagione. Si ricorda un Bologna-Napoli con un arbitraggio davvero pessimo per Marinelli. La gara fu decisa da una doppietta di Lozano, ma l’arbitro di Tivoli sbagliò praticamente tutto a cominciare dai movimenti in campo, orizzontale invece che diagonale, spesso si è trovato d’impiccio con lo sviluppo del gioco.

Inoltre in quella occasione negò un rigore solare al Napoli cion Binks che tratteneva vistosamente Fabian Ruiz. In quella occasione mancarono anche due rossi per il Bologna, uno su Soumaoro per un colpo al volto a Rrahmani, con l’arbitro che rifiutò l’intervento del Var, come nel caso del calcio di rigore non concesso. L’altro cartellino rosso è per Theate, anche in questo caso non intervenne il Var e fu solo cartellino giallo, nonostante il pestone intenzionale. Ma in generale sono tanti gli errori subiti dal Napoli da parte degli arbitri, in questa stagione.