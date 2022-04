Leclerc, orologio rubato, Cruciani: “Come andare a Scampia con i soldi fuori dalla tasca”

Cruciani interviene sull’orologio rubato a Leclerc e tira in ballo Napoli. Il conduttore de La Zanzara offende ancora il capoluogo campano. Il pilota della Ferrari è stato derubato di un orologio super-esclusivo mentre si trovava a Viareggio. È successo nella tarda serata nella zona della Darsena. Leclerc è stato avvicinato da alcune persone che gli avrebbero chiesto di scattare una foto insieme.

Secondo le ricostruzioni Charles sarebbe sceso dall’auto e a quel punto uno dei ladri gli avrebbe sottratto il cronografo Richard Mille in edizione personalizzata dal valore di due milioni di euro. I carabinieri hanno infatti accertato che il cronografo era un pezzo rarissimo, un Richard Mille Rm 67-02, uno dei modelli più amati dai collezionisti.

OROLOGIO RUBATO A LECLERC, CRUCIANI TIRA IN BALLO NAPOLI

la notizia del furto dell’orologio di lecrec non è sfuggita a Giuseppe Cruciani che ai microfoni de ‘La Zanzara’, su Radio 24 ha tirando ancora una volta in ballo Napoli.

“Ma ti pare normale che uno vada in giro con un orologio da due milioni di euro così, come se niente fosse? Te lo metti in cassaforte e non rompi i co***oni in giro!… Ma dai… Ma dai… “, ha criticato il conduttore radiofonico.

Cruciani sull’orologio rubato a Leclerc ha poi aggiunto: “Sei un co***one tu che porti in giro un orologio che è un’esca per i ladri: è normale che ai ladri venga l’acquolina in bocca, perché ne sentono il profumo… Vedono quell’orologio lì e allora i fanno venire l’appetito e tu sei un’esca… Se non vuoi essere derubato lo metti in cassaforte. È come andare a Scampia con i soldi che ti escono dalle tasche”, ha sottolineato Giuseppe Cruciani in radio.