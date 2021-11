Cruciani: “Koulibaly si è offeso perchè lo hanno chiamato scimmia. È un nero, come dovevano chiamarlo?”

Cruciani offende koulibaly e difende i tifosi della fiorentina che chiamarono “Sciammia” il difensore del Napoli.

CRUCIANI CONTRO KOULIBALY

Kalidou koulibaly ha inviato un bellissimo video messaggio ai tifosi della fiorentina in occasione della festa della Toscana. Il difensore del Napoli non ha preteso le scuse dei fiorentini anche perchè proprio da firenze ha ricevuto tanta solidarietà:

“Dopo gli episodi di Fiorentina-Napoli mi sono molto documentato sulla Toscana e ho scoperto che è una grande regione di cultura, di arte. Purtroppo il razzismo è un triste fenomeno ancora molto diffuso e ne sono dispiaciuto: dobbiamo andare avanti e combatterlo. Auguro a tutti buona Festa della Toscana. Voglio combattere il razzismo col ruolo che ho nella società. Mi impegnerò sempre in questa lotta, da calciatore e da uomo anche per coloro che non hanno la mia stessa possibilità di alzare la voce”.

Le parole di Koulibaly sono stato lo spunto per l’ennesima uscita fuori dal coro di Giuseppe Cruciani. il giornalista de La Zanzara, questa volta l’ha fatta davvero grossa mischiano la violenza sulle donne e gli episodi razzisti ai danni di Koulibaly.

Cruciani rispondendo ad una domanda sulle molestie subite dalla giornalista Greta Baccagli durante fiorentina-Empoli ha tirato in ballo anche koulibaly:

“Ma mettetevi nei panni dei tifosi della Fiorentina, perdiamo all’ultimo minuto e questa fuori allo stadio ti chiede ‘Cosa ne pensi della partita?’. Ma cosa ne devono pensare? Rideva anche lei, quella non è violenza sessuale. La violenza sessuale è altro.

Cruciani ha poi aggiunto: “Come la questione Koulibaly, che tutti si sono arrabbiati perché lo hanno chiamato Scimmia. È nero, come dovevano chiamarlo?“.

Ennesimo, squallido scivolone di un giornalista che fa disonore alla professione, ma che molti continuano ad ospitare. Minimizzare due episodi gravi, è nello stile di Crusciani, toccategli tutto ma non la sua Juve. A quello ci stanno pensando altri, ma su questo argomento lo scapigliato giornalista proprio non vuole rispondere come ha dimostrato Raffaele Auriemma durante l’ultima puntata di Tiki Taka.