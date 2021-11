Razzismo, Koulibaly” Non voglio le scuse di fiorentini, ho ricevuto molta solidarietà. Combatterò contro ogni forma di razzismo”

Kolubaly torna sugli episodi di razzismo da parte dei tifosi fiorentini. Il difensore del Napoli ha inviato un messaggio ai tifosi viola.

KOULIBALY MESSAGGIO A TUTTI I FIORENTINI

Kalidou koulibaly torna su Fiorentina-Napoli e gli episodi di razzismo da parte dei tifosi fiorentini. il difensore del Napoli in una recente intervista con Diletta Leotta, aveva annunciato che non mollerà ma la lotta contro le discriminazioni. Koulibaly, in occasione della festa della Toscana, ha inviato un videomessaggio a tutti i tifosi viola.

Non pretendo scuse dai fiorentini perché ho ricevuto tanta solidarietà da parte loro. So che la maggior parte dei tifosi è sportiva e appassionata”.

Il difensore del Napoli ha poi aggiunto: “Dopo gli episodi di Fiorentina-Napoli mi sono molto documentato sulla Toscana e ho scoperto che è una grande regione di cultura, di arte. Purtroppo il razzismo è un triste fenomeno ancora molto diffuso e ne sono dispiaciuto: dobbiamo andare avanti e combatterlo. Auguro a tutti buona Festa della Toscana. Voglio combattere il razzismo col ruolo che ho nella società. Mi impegnerò sempre in questa lotta, da calciatore e da uomo anche per coloro che non hanno la mia stessa possibilità di alzare la voce”.