Razzismo su Koulibaly, individuato il colpevole grazie a un video. Il giudice sportivo rinvia la decisione

Razzismo su koulibaly , individuato il tifoso che ha urlato “scimmia” al campione del Napoli. Il colpevole ssarà bandito per sempre dallo stadio viola.

IL GIUDICE SPORTIVO RINVIA LA DECISIONE SUI CORI RAZZISTI AI CALCIATORI DEL NAPOLI

Il Napoli attendeva una sentenza da parte del Giudice Sportivo in seguito ai cori razzisti subiti a Firenze, in occasione di Fiorentina-Napoli, da Koulibaly, ma anche da Osimhen e Zambo Anguissa. Le sentenze del Giudice Gerardo Mastrandrea sono arrivate, riguardanti gli avvenimenti della 7a giornata, ma non quella sul caso razzismo del Franchi. Ogni tipo di decisione è stata rinviata. Secondo quanto scrive l’’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giudice sportivo attende la fine del procedimento della procura federale.

RAZZISMO SU KOULIBALY: INDIVIDUATO IL COLPEVOLE

“Il giudice sportivo ha multato la fiorentina con un’ammenda da 10 mila euro per «cori insultanti di matrice territoriale» verso i tifosi del Napoli. Si attende il lavoro della Procura Figc, che finora ha ricevuto la piena collaborazione della Fiorentina per identificare i responsabili.

Al lavoro c’è infatti anche la Digos di Firenze, a cui il club ha già fornito tutto il materiale che aveva a disposizione. Dalle prime indicazioni si dovrebbe trattare di un tifoso in particolare e si stanno vagliando le immagini per procedere all’identificazione. Il responsabile, sarà bandito per sempre dallo stadio viola”.