Tiki Taka – La Juve sprofonda, Cruciani attacca la risposta di Auriemma

Giuseppe Cruciani ei Raffaele Auriemma scontro a Tiki Taka programma in onda su Italia 1, in cui si è parlato di Napoli e Juventus. Il caso plusvalenze sta diventando più di un problema per il club bianconero. Ieri il manager Arrivabene è stato ascoltato per tre ore in procura dai magistrati. Sotto la lente di ingrandimento della procura di Torino ci sono 42 operazioni di mercato della Juventus ed un ‘sistema’ che portava alle plusvalenze. Ovviamente tutto deve essere ancora dimostrato. Proprio sulla Juventus è arrivata la frecciata di Auriemma che ha detto: “Mi fa piacere constatare che la Juventus sprofonda, ma in studio ci sono sempre più ospiti bianconeri“. Subito è arrivata la risposta di Cruciani, che non ha perso tempo: “Oramai sei ossessionato dalla Juventus, hai 100 punti di vantaggio e stai ancora a pensare ai bianconeri“.

Ma lo scontro Cruciani-Auriemma a Tiki Taka è andato avanti con il giornalista napoletano che ha detto: “Vi dovete rassegnare il Napoli è la squadra più forte. Io non capisco come mai gli juventini siano ancora lì, dato che per loro l’unica cosa importante è vincere“. A quel punto Cruciani ha insistito: “Oramai Auriemma ha una patologia, è ossessionato dalla Juve“. La replica di Auriemma è stata: “Fatelo tacere, per favore. Porta sfiga. Se il Napoli vincerà lo scudetto si chiuderà in casa“.