Alvino: “Napoli, una buona notizia è passata inosservata”

Carlo Alvino esalta il Napoli di Spalletti dopo la bella vittoria contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Carlo Alvino giornalista molto vicino ai fatti di casa Napoli, hai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli ha riportato le ultime sulla formazione allenata da Luciano Spalletti:

“Arrivano diverse belle notizie dopo lo tsunami che ha messo ko Spalletti. Mi riferisco innanzitutto ai recuperi di Ounas e Politano, calciatori convocati per la gara con il Sassuolo. Poi non escluderei un’altra notizia: il ritorno in campo dal minuto numero ventotto di Diego Demme. Il tedesco ha messo diversi minuti sulle gambe e ora potrebbe giocare anche dall’inizio”.

Carlo Alvino ha poi aggiunto nel corso del suo intervento: “Meglio il Napoli di Osimhen oppure quello di Mertens? Non ho particolati preferenze. Il lancio lungo per lo strapotere fisico del nigeriano è bello da vedere così come è spettacolare assistere all’abilità degli azzurri nel fraseggio. La qualità della rosa del Napoli è straordinaria. Se la metti in mano a un bravo allenatore come Luciano Spalletti i risultati sono scontati”.