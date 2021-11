Napoli, rinnovo Mertens: Spunta una clausola sul contratto

Il rinnovo di Mertens con il Napoli potrebbe avvenire grazie ad una clausola sul contratto dell’attaccante belga.

RINNOVO MERTENS

Dries Mertens si è ripreso il Napoli come solo lui sa fare. Tre gol nelle ultime due partite in campionato, uno più bello dell’altro. Il forte attaccante belga vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo luglio, ora la palla passa alla società.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la volontà di Dries Mertens sarebbe quella di rimanere a Napoli. Il contratto ha attualmente un ingaggio di 4.8 milioni l’anno. In scadenza nel 2022. C’è una clausola secondo cui il giocatore potrebbe restare un altro anno alle stesse cifre e può essere esercitata entro giugno. Priorità dei partenopei è quella di ridurre il monte ingaggi. La scelta sul rinnovo di Dries Mertens verrà presa in primavera, anche in base alla qualificazione o meno alla prossima Champions League.

Mertens dopo il guizzo di San Siro contro l’Inter serve la prima doppietta della stagione in un altro big match del campionato.

Numeri che fanno sorridere il tecnico di Certaldo, conscio di aver recuperato una pedina fondamentale che possa non far rimpiangere l’assenza di Osimhen.

Prima di inscenare un mese di novembre da urlo, Mertens non segnava da 196 giorni, poi dalla sfida contro il Legia Varsavia in Europa League sono arrivati 4 goal in 5 partite:

“Esaltare soltanto Mertens sarebbe riduttivo perché la prestazione di squadra è stata incredibile. È la vittoria più bella del mio Napoli”.

Parole e musica quelle di Luciano Spalletti a ‘Sky’: il suo Napoli è il nuovo padrone del campionato. E con un Mertens così nessun sogno può essere precluso.