Classifica senza errori arbitrali XXXIII giornata serie A. Arbitri deboli coi forti e forti coi deboli

Nell’espulsione di Medel è sintetizzata la stagione arbitrale: “deboli coi forti e forti coi deboli”. Su una punizione che nemmeno c’era si è fatto sentire tanto lo stoico Rosario Pastore nell’assoluto silenzio mediatico. Su un contrasto di gioco sotto l’assoluto controllo dell’arbitro di campo, con l’azione continuata e conclusa è successo di tutto nella stagione del VAR che così deve andar. Accerchiato da mezza squadra juventina che chiedeva addirittura il rigore, Sacchi non ha preso provvedimenti disciplinari ma si è rifugiato al VAR che non poteva, e non doveva, intervenire. Il direttore maceratese una volta tornato in campo ha mostrato i muscoli con gli ospiti, buttandone fuori due e concedendo un terzo tempo di recupero. C’era Guida al VAR, ancora lui ma questi sono ormai dettagli nel campionato dalle doppie e triple velocità. Al Napoli è toccato invece vedersela ancora con Di Bello nel giro di tre giornate e alla fine si è lamentata la Roma. Mourinho che ben conosce la geopolitica italica ha polemizzato per l’arbitraggio. Il tecnico giallorosso si è scatenato col Napoli. Il solito stoico ed eroico Rosario Pastore ha squarciato il silenzio mediatico partenopeo, rimproverando duramente il tecnico portoghese. Di Bello penalizza i partenopei e a lamentarsi è Mourinho.

Non solo il secondo rigore clamoroso non visto nel giro di tre giornate ma la gestione disciplinare ha danneggiato solo gli azzurri. Assurdo il cartellino giallo mostrato a Koulibaly per un fallo mai fatto, ma subito. La Roma può recriminare per l’esagerata l’ammonizione rifilata al diffidato Zaniolo ma nella distribuzione dei cartellini la fanno franca Cristante, Pellegrini e Mancini. Penalizzata ancora una volta anche l’Atalanta. Sul punteggio di 0 a 0 manca l’espulsione di Gunter. Ci pensa il tecnico Tudor a sostituirsi a Piccinini mandando subito in campo Šutalo al posto di Gunter. Strano poi che Gasperini non abbia protestato… ci fosse stato il Napoli di mezzo.

Non convince Valeri ancora una volta. A Genova succede di tutto nella strabiliante gestione disciplinare dell’arbitro romano. Inspiegabile la caterva di cartellini gialli, e non tutti giustificati, mostrati ai campani. Sono 7 le ammonizioni rifilate alla Salernitana (Sepe, Djuric, Bonazzoli, Bohinen, Ribery, Mazzocchi, Ranieri). Gratuiti i cartellini rifilati a Bohinen e Ribery ma assurdo il cartellino giallo mostrato al diffidato Djuric che educatamente chiedeva spiegazioni su un fallo subito. Contro la Fiorentina, la Salernitana non potrà disporre di Djuric e Mazzocchi (ammonito per perdita di tempo). Sensi è l’unico giocatore ammonito fra le file della Sampdoria. Per la cronaca, Valeri aveva già penalizzato i campani alla IV giornata (Salernitana – Atalanta, 0 – 1) e nel 2 a 2 con lo Spezia alla XXIV.

Classifica senza errori arbitrali XXXIII giornata serie A

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Milan 71 Napoli 79 +12 Inter* 69 Milan 67 -4 Napoli 67 Roma 59 +1 Juventus 63 Atalanta* 58 +7 Roma 58 Inter* 58 -11 Fiorentina* 56 Juventus 56 -7 Lazio 56 Lazio 56 Atalanta* 51 Fiorentina* 50 -6 Verona 48 Sassuolo 45 -1 Sassuolo 46 Verona 45 -3 Torino* 40 Bologna** 44 +6 Udinese** 39 Torino* 43 +3 Bologna** 38 Empoli 40 +3 Empoli 34 Udinese** 39 Spezia 33 Sampdoria* 31 +2 Sampdoria* 29 Spezia 30 -3 Cagliari 28 Genoa 26 +4 Genoa 22 Cagliari 24 -4 Venezia* 22 Salernitana** 23 +4 Salernitana** 19 Venezia* 22

