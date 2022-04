Luigi De Laurentiis: “Napoli o Bari?, i club hanno molto appeal mi dispiacerebbe lasciare”

Napoli o Bari? Luigi De Laurentiis ha parlato della multiproprietà dei club di serie A al direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni. Entro il 2024 la famiglia De Laurentiis dovrà fare una scelta precisa in merito, ma se dovessero vincere il ricorso, allora non ci sarebbe più fretta sulla cessione di uno dei due club.

“Come sapete, c’è un ricorso in atto a proposito della scadenza fissata dalle istituzioni calcistiche (giugno 2024), siamo in attesa di un risultato perché ci hanno permesso di prendere il titolo sportivo e di iscriverci poi a quattro campionati”. Ha evidenziato il primogenito del presidente del club azzurro.

Inoltre, Luigi De Laurentiis, ha aggiunto: “Noi vogliamo avere il tempo necessario per vedere a chi cedere il club una volta arrivati in A. Se venderemo il Bari o il Napoli? I club italiani hanno molte richieste e molto appeal, lo dico in generale”.

“Ma dico che sarebbe un dispiacere lasciare Bari, ci ho speso 4 anni della mia vita, ora il quinto”.