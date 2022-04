Pattinaggio Artistico a rotelle a Ferrara anche atleti napoletani

E’ iniziata domenica 13 marzo a Ferrara l’emozionante avventura delle più giovani atlete di casa con la partecipazione alla fase provinciale del Trofeo Primi Passi e Giovani Promesse Fisr, presso il Centro Sportivo Bihac di Bondeno. Al Torneo partecipano atleti di tutta Italia.

Accompagnate dalle allenatrici Cinzia Roana e Federica Faccini, dal Presidente Andrea Cavicchi e dagli atleti Alice e Luca Vecchi, nel ruolo di vice allenatori, le atlete esordienti hanno gareggiato con grande entusiasmo e determinazione. Per la gara di Libero, categoria Primi Passi A 2014, si sono avvicendate in pista Negri Giulia, prima classificata, Toselli Sveva, seconda classificata, Padoan Miriam e Lupato Giada, terze classificate ex aequo e Vanara Lucia, quinta classificata.

Nella categoria Primi Passi A 2013 ottimi risultati per Luku Elisa Vittoria, Calzolari Vittoria e Libera Anita, salite nell’ordine sul 1°, 2° e 3° gradino del podio.

Grandi soddisfazioni anche per Trevisani Ester e Borghesi Asia Andrea, prima e seconda classificata nella categoria Giovani Promesse 2011. Non solo, ancora primi posti per Valentina Lupato – Primi Passi A 2011, Cavallari Elisa – Primi Passi C 2011, Pevere Giorgia – Primi Passi C 2010, Fabbri Rebecca – Primi Passi C 2009 e Vecchio Sara – Giovani Promesse 2005. Capparelli Giulia e Quarantotto Francesca si sono qualificate prima e seconda nella categoria Primi Passi C 2008.

Nella giornata di domenica 27 marzo è stata la volta della fase provinciale del Campionato Nazionale UISP 2022 Formula U.G.A., presso il pattinodromo “Giorgio Burani” di Ferrara.

Per la categoria Formula U.G.A. – Azzurro Start, un podio tutto estense con Negri Giulia, Calzolari Vittoria e Luku Elisa Vittoria, rispettivamente prima, seconda e terza classificata. Complimenti a tutte le altre giovanissime atlete, Martina Bettoli, Giada Lupato, Anita Libera, Miriam Padoan, Sveva Toselli e Lucia Vanara, che si ritroveranno ancora a gareggiare nella fase 2.

Nel pomeriggio è sceso in pista il secondo cospicuo gruppo di atlete suddivise in diverse categorie.

In ordine di gara, ottimi i risultati di Cavallari Elisa nella Formula U.G.A. – Bianco Basic, di Capparelli Giulia, Ghesini Eleonora e Quarantotto Francesca nella Formula U.G.A. – Bianco Advanced e di Pevere Giorgia e Fabbri Rebecca nella Formula U.G.A. – Bianco Orsetti.

Le sorelline napoletane Nina e Mia Cassone hanno conquistato un terzo e quarto posto nella categoria Formula U.G.A. – Rosso Basic, a cui si è aggiunta la bellissima prestazione di Trevisani Ester.

L’intensa giornata di gare si è conclusa con il secondo e il terzo posto di Marsico Annica e Vecchio Sara e un buon piazzamento per l’atleta Venturini Chiara nella Formula U.G.A. – Rosso Advanced.

Nelle giornate del 2 e del 3 aprile a Castel Maggiore (BO), si è svolta la seconda fase del Campionato Nazionale UISP per le categorie U.G.A. Bianco Orsetti, Bianco Basic e Bianco Advanced. Le giovani estensi si sono confrontate con un elevato numero di atlete ottenendo grandi soddisfazioni e buoni risultati. Immancabile anche in questa occasione la presenza della loro allenatrice Valentina Gabelli.