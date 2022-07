Incidente da brividi al primo giro del Gran Premio di Silverstone, Guanyu Zhou trasportato al medical center. Le vetture coinvolte nell’incidente sono state la Mercedes di Russell, la Williams di Albon e l’Alfa Romeo di Zhou. Danni anche per l’AlphaTauri di Tsunoda. Il tutto è accaduto alla prima curva del Gran Premio di Gran Bretagna, le vetture sono uscite dalla pista con la macchina di Guanyu Zhou che si è capovolta più volte, con Russel che è uscito dalla sua vettura per andare subito a prestare soccorso all’altro pilota che si è girato più volte all’interno della sua monoposto.

Guanyu Zhou è stato portato al medical center ed Alexander Albon ed al momento le loro condizioni devono essere monitorate, ma non si capisce bene quali siano le reali condizioni di salute, anche se entrambi sono coscienti, come fanno sapere gli organizzatori. Le vetture sono ritornate in pit lane ed è stata esposta la bandiera rossa. Al momento non si sa quando potrà ricominciare la gara, anche perché durante il primo giro c’è stata anche un’invasione di pista da parte di alcuni manifestanti, ma questo non ha nulla a che fare con l’incidente di Guanyu Zhou.

Incidente Silverstone: Zhou sta bene

Dal video dell’incidente del Gran Premio di Silverstone si vede la vettura di Gasly che innesca l’incidente in cui viene coinvolta quella di Guanyu Zhou. Il pilota dell’Afla Romeo sta bene, così come ammesso da un audio ufficiale degli organizzato che provocato l’applauso del pubblico. Eppure l’incidente di Zhou dell’Alfa Romeo è stato veramente bruttissimo, con l’Alfa Romeo che ha sobbalzata e poi stata trascinata sull’asfalto capovolta trasportata dall’inerzia, prima di sbattere contro le barriere protettive a pochi metri da pubblico.