Kvaratskhelia fenomeno già da ragazzo: dribbla tutti e segna – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia in un video con la Georgia Under 17 mostra tutta la sua tecnica, dribbla tre giocatori e poi segna di sinistro. Il giocatore georgiano è un nuovo acquisto del Napoli, con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli che hanno portato avanti la trattativa in gran segreto per poi chiudere un affare che può essere veramente importante. Kvaratskhelia in Nations League ha fatto vedere che anche in campo internazionale può essere devastante, con gol e giocate da urlo. Il georgiano si metterà agli ordini di Luciano Spalletti a partire dal ritiro di Dimaro e sarà pronto per l’esordio in campionato del Napoli che ci sarà a Verona il 15 agosto.

Napoli: guarda Kvaratskhelia che giocate

Ma c’è grandissima curiosità di vedere Kvaratskhelia in maglia azzurra. Intanto si possono intuire le doti del ragazzo che con la Georgia Under 17 già dava sfoggio di tutte le sue qualità. In un video di un match tra Russia e Georgia Under 17, si vede Kvaratskhelia che prima dribbla tre avversari, senza che nessuno riesca nemmeno a toccargli il pallone, poi dopo l’ennesima giocata riesce a segnare di sinistro sul palo del portiere. Le giocate del giovane Kvaratskhelia fanno capire quanto il giocatore sia dotato di natura. Poi crescendo è diventato anche forte fisicamente ed ovviamente ha affinato le sue qualità.

Ovviamente ci sono grandi aspettative per Kvaratskhelia che viene considerato un predestinato. Ovviamente servirà un po’ di tempo per abituarsi al calcio italiano ed al modulo di Luciano Spalletti, ma se un giocatore è forte riesce a superare queste difficoltà. Dal punto di vista tecnico il georgiano sembra veramente un talento enorme.