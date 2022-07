Kvaratskhelia ufficiale al Napoli, il ‘poeta’ De Laurentiis lo annuncia sui social

Kvicha Kvaratskhelia è ufficialmente un giocatore del Napoli, arriva il classico tweet di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha voluto utilizzare parole altisonanti e poetiche per annunciar l’acquisto del georgiano. Oltre al classico “Benvenuto Kvicha” ha aggiunto: “Che l’azzurro del mare e del cielo possa essere il colore identitario della tua anima e dei tuoi piedi che devono contribuire a un Napoli sempre più vincente“.

Kvaratkshelia in ritiro col Napoli

In casa azzurra sono convinti di aver fatto un grandissimo colpo acquistando Kvartskhelia dalla Dinamo Batumi. Cristiano Giuntoli ha operato sotto traccia ed è riuscito a prendere un giocatore che volevano anche le altre big. Come ha ammesso lo stesso Kvaratskhelia la Juve si era interessata a lui, ma poi l’affare non si è fatto ed il Napoli invece lo ha concluso. Il giocatore georgiano ora è atteso in ritiro a Dimaro col Napoli. C’è tantissima curiosità di vederlo sul terreno di gioco, visto che sia con la Dinamo Batumi che con la Nazionale georgiana ha fatto faville siglando gol e facendo grandissime giocate. Intanto Kvaratkshelia lancia segnali d’amore al Napoli, come ha fatto anche nell’ultima intervista. A Napoli sarà chiamato ad un ruolo non facile, quello di sostituto di Insigne.

Benvenuto Khvicha! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 1, 2022