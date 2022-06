Kvaratskhelia l’agente: “Avevamo un accordo con la Juventus, poi Paratici…

Le prime parole di Khvicha Kvaratskhelia hanno eliminato l’impasse che i tifosi del Napoli vivono in questi giorni di iper caldo estivo. Nel corso di un’intervista in Georgia con Nobel Arustamyan, il calciatore georgiano ha rilasciato le prime dichiarazioni sul Napoli e sulla decisiva chiacchierata con Luciano Spalletti.

Oltre al calciatore ha parlato anche l’agente Mamuka Jugeli che ha raccontato una rivelazione, fino ad ora inedita, di una trattativa del passato tra Kvaratskhelia e la Juventus: “Avevamo un accordo con la Juventus, ma poi Paratici è andato via al Tottenham. Se non fosse andato via, Khvicha oggi sarebbe della Juventus. Voleva portarlo anche in Premier League ma in prestito e a noi non interessava. Anche il Milan aveva chiesto informazioni ma solo il Napoli si è mosso concretamente“.