Kvaratskhelia tocca i tasti giusti: “Napoli? Si è avverato il mio sogno di giocare in un grande club”

CALCIOMERCATO NAPOLI. KVARATSKHELIA-NAPOLI. Dopo l’iniziale silenzio, ora Khvicha Kvaratskhelia si è finalmente aperto e parla della nuova esperienza con il Napoli con disinvoltura. Ai microfoni di Sport Express l’attaccante georgiano dichiara: “Ho sempre sognato di giocare in un grande club. Il Napoli è uno delle migliori società. Da piccolo fantasticavo sul Real Madrid. Ma il mio sogno si è già avverato. Ora non so quale sarà il mio prossimo sogno, mi godo il momento. Ho solo bei ricordi del Rubin Kazan e di Leonid Slutsky. Quest’ultimo è un buon allenatore ed una brava persona”.

Khvicha Kvaratskhelia è tornato poi sulla chiacchierata con Spalletti: “Ho parlato con il mio nuovo allenatore Luciano Spalletti in lingua inglese. Cosa mi ha detto? Abbiamo discusso di varie cose, trattato vari argomenti, molti dei quali tengo per me. Mi ha parlato anche della possibilità di trasferirmi al Napoli, che ero pronto per esprimermi al meglio anche nel campionato italiano di Serie A. Mister Spalletti è un allenatore molto forte. Voglio lavorare con lui”.