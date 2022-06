Napoli, le parole di Kvaratskhelia svelano un retroscena interessante

Il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha commentato il passaggio nel club capitanato da Aurelio de Laurentiis.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Khvicha Kvaratskhelia, in una lunga intervista ha commentato le ragioni che lo hanno spinto ad accertare il Napoli. I tifosi sul web si interrogano sul georgiano. Sulla pagina Facebook il Napulegno, sempre attenta sui fatti di casa Napoli, FraMa ha svelato un retroscena molto interessante sul trasferimento del georgiano a Napoli:

“Kvaratskhelia ha parlato per la prima volta del Napoli, a pochi giorni dal suo arrivo in Italia. Poche parole chiare e dirette, come piacciono a noi:

“Ho parlato con Spalletti, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho pensato di voler lavorare con lui. Dopo quelle parole ho deciso di firmare per il Napoli.

Mi ha spiegato e preparato per la Serie A, mi sento pronto per il grande salto. Il numero? Non so se indosserò la maglia 77 o la 18, non ho ancora deciso. So di non poter prendere la 10 perché è solo di Maradona.

Con chi vorrei giocare? Koulibaly è un gran calciatore”.

FraMa ha poi aggiunto. “Spalletti, che il mondo russofono conosce bene per i suoi trascorsi allo Zenit, e Koulibaly, l’ultimo fuoriclasse della squadra. E l’icona di Maradona.

Sono stati loro e non l’aria di Napoli o i film di Boldi e De Sica ad essere decisivi per la sua scelta, insieme alla Champions e alla vil moneta ovviamente.

Come è giusto che sia, visto che parliamo di pallone. “È chiaro il ragionamento?”