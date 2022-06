Napoli, Ospina addio vicino, disdetto l’affitto dell’appartamento in città

Ospina-Napoli sarà addio, il portiere colombiano ha già disdetto l’affitto del suo appartamento. Agenti in città.

David Ospina pronto a salutare Napoli. il portiere è vicinissimo a firmare un nuovo contratto con l'Al-Nars, club saudita. L'estremo difensore colombiano ha il contratto in scadenza con il Napoli il 30 giugno. Secondo le ultime novità pubblicate dalla stampa saudita, pare che manchi veramente pochissimo per l'approdo di David Ospina all'Al-Nasr.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del mezzogiorno l‘esperienza di Ospina con la maglia del Napoli è giunta alla fine.

“Il portiere colombiano dal 1º luglio non sarà più un calciatore azzurro e sembra pronto per accasarsi in Arabia Saudita indossando la maglia dell’All-Nassr.

Nonostante i tifosi ci avessero sperato fino alla fine circa una sua permanenza, gli indizi ormai rappresentano delle conferme. Ospina ha già disdetto l’affitto del suo appartamento a Napoli e i suoi procuratori sono stati avvisati in città per acquisire una serie di documenti utili al trasferimento”.