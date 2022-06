Ospina all’Al-Nassr, ingaggio top: come reagirà Spalletti?

David Ospina è vicinissimo a firmare un nuovo contratto con l’Al-Nars, club saudita. Il portiere ha il contratto in scadenza con il Napoli il 30 giugno. Secondo le ultime novità pubblicate dalla stampa saudita, pare che manchi veramente pochissimo per l’approdo del portiere colombiano all’Al-Nasr. Il giocatore non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli ed ha fatto una scelta di vita ed economica totalmente differente, dato che andrà a giocare in un campionato non al top, ma potrà guadagnare molto di più di quanto gli ha offerto la società di Aurelio De Laurentiis.

Secondo le ultime notizia Ospina all’Al-Nasr percepirà 3,5 milioni di euro più bonus alla firma, e secondo quanto riferisce areanapoli il club saudita ha superato pure l’Atletico Madrid nella lista della preferenze del giocatore. A questo punto bisognerà capire quale sarà la reazione del Napoli e di Spalletti. L’allenatore toscano ha sempre detto di avere Ospina tra i suoi preferiti. Recentemente Spalletti sul ruolo del portiere si è esposto molto, dicendo che nessun tecnico vuole un portiere che non sappia giocare con i piedi. La società, invece, vuole trattenere Meret in azzurro offrendogli un rinnovo. Il portiere italiano è stato un investimento di De Laurentiis ed ora vuole continuare a puntare su di lui, sicuro della cifra tecnica dell’ex Spal.

Con Ospina all’Al-Nasr la decisione di continuare a puntare su Meret sembra essere più facile, anche perché l’alternativa appare evaporata. Ma il Napoli potrebbe anche decidere di rivoluzionare tutto e comprare altri due portieri, soluzione che sembra complicata, anche perché non ci sono molti acquirenti per Meret.