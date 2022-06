Pafundi, Giuntoli punta sulla napoletanità: il retroscena da Udine

Simone Pafundi è il giovanissimo talento dell’Udinese che è stato accostato al Napoli. A 16 anni sembra avere già le stimmate del predestinato. Tanto che c’è chi ha accostato Pafundi a Messi e Maradona. Tanto? Troppo? Forse si, eppure sui nostri canali social ci sono molti tifosi dell’Udinese che hanno commentato i post scrivendo addirittura di essere pronti a non fare l’abbonamento con l’Udinese se dovesse vendere il giovane talento. C’è chi assicura che è un “fenomeno, questo è quanto mi è stato riferito da chi lo vede da vicino“.

Pafundi al Napoli: tutte le novità

Insomma Simone Pafundi è il nome più chiacchierato del momento, anche perché in Italia sembra esserci una riscoperta dei giovani e la voglia di osare, anche per questioni di bilancio. Ma Simone Pafundi è uno di quei gioielli che chi lo ha lo trattiene e sembra difficile strapparlo all’Udinese. Intanto Giuntoli ha fatto qualche mossa, ecco quanto racconta il Messaggero Veneto: “Certo, ne deve mangiare ancora tanta di pastasciutta, come direbbe Bonucci, ma sembra evidente che l’Udinese si ritrovi in casa uno di quei talenti che nascono con rara frequenza. E infatti alla porta di Gino Pozzo hanno bussato in tanti. L’ultimo è stato il Napoli con il ds Giuntoli che deve aver toccato anche le corde del cuore della famiglia del ragazzo visto che il papà è originario di Napoli e non ha mai nascosto di essere un tifoso della squadra partenopea. Però a oggi il club friulano non ha nessuna intenzione di privarsi del sedicenne“.