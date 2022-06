Il Napoli vuole Pafundi: origini napoletane, paragonato a Maradona e Messi

Il Napoli ha un asse di calciomercato con l’Udinese, società con cui De Laurentiis ha fatto tanti affari, da Zielinski ad Allan, passando per Meret. Ora il club azzurro sta trattando Gerard Deulofeu con i friulani, ma secondo Il Mattino il Napoli all’Udinese ha chiesto anche Simone Pafundi, giovane attaccante di 16 anni che è già stato chiamato per uno stage da Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Pafundi è stato anche il primo classe 2006 a debuttare in Serie A nel match tra Udinese e Salernitana.

Napoli su Pafundi: chi è il giovane talento

I genitori dell’attaccante sono di origini napoletane, ma è friulano di nascita nato a Monfalcone, il 14 marzo 2006. Pafundi gioca stabilmente in Primavera ed è stato il pilastro della sua squadra che ha vinto l’ultima Primavera 2 con una grande rimonta su Parma e Brescia. Sei gol e sette assist per Pafundi nell’ultimo campionato giocato con l’Udinese Primavera ma è stato preso in seria considerazione anche dalla Prima Squadra, con cui si allena da febbraio scorso in maniera stabile. I primi passi nel calcio li ha mossi nel suo paese d’origine, una parte delle giovanili giocata nel Monfalcone.

Il Napoli si è interessato a Pafundi e lo ha chiesto all’Udinese. Per il giovanissimo talento si sono sprecati paragoni eccellenti. Lele Adani, ad esempio, parla benissimo di lui lo ha definito chiaramente come il Messi italiano. C’è chi si è spinto addirittura oltre paragonando Pafundi a Maradona. A farlo non è stato uno qualsiasi ma Carnevale, uno che di Maradona ‘qualcosa’ ha conosciuto. L’interesse del club azzurro sembra concreto, con De Laurentiis che vuole puntare anche sui giovani di talento per il futuro, in cui sarà sempre più complicato acquistare grandi nomi, mentre si dovrà cercare di far crescere sempre di più i giovani calciatori, come accaduto ad esempio con Insigne, ma anche con Zanoli, Zerbin e Gaetano.