Sedici anni dopo Bargnani: un Banchero prima scelta assoluta del Draft NBA

Paolo Napoleon Banchero è la prima scelta assoluta del Draf Nba 2022/23, chiamato da Orlando Magic. Il giocatore è nato a Seattle ma si è già promesso alla nazionale italiana di Basket è stata la prima scelta assoluta del Draft Nba che si è tenuto stanotte. Banchero ha 19 anni ed ha le stimmate del predestinato. Sedici anni dopo Andrea Bargnani, scelto dai Toronto Raptors, un altro italiano sale sul podio più alto del campionato di basket più importante al mondo. “Per me è una sensazione fantastica, sono super felice – confessa davanti a uno stuolo di giornalisti – essere chiamato per prima, è una sensazione incredibile. Io sono orgoglioso di avere origini italiane. Sono uno che non ha pianto mai di gioia, avevo detto a tutti che non avrei pianto, ma stavolta sentivo che sarebbe successo e non sarei riuscito a fermarmi“.

Banchero e Procida nel Draft Nba

Banchero attraverso twitter ha ufficializzato che giocherà per la nazionale italiana di basket, anche se non questa estate ma dalla prossima in poi. Resta comunque una grandissima soddisfazione ed un grande entusiasmo per il movimento basket italiano, la cui Nazionale ora è guidata da Pozzecco, dopo l’impresa si Sacchetti che l’ha riportata alle Olimpiadi. Ma nel Draft Nba oltre a Banchero è stato selezionato anche Gabriele Procida, 20 anni di Como e cresciuto a Cantù ala della Fortitudo Bologna dove quest’anno ha giocato 26 partite con una media di 7 punti e 3 rimbalzi a partita. Il giovane azzurro è stato selezionato, al 36mo “pick”, dai Portland Blazers. Due speranze per l’Italia che ora guarderà con ancora più interesse l’Nba una delle leghe più spettacolari ed interessanti di tutto il movimento sportivo. Un entusiasmo ancora più grande perché essere chiamato al numero uno del Draft è qualcosa che non capita spesso e crea grande attesa intorno ad un giocatore.