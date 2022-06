Malgioglio parole d’amore a Napoli: “Ho girato tutto il mondo ma…”

Cristiano Malgioglio parla di Napoli al Napoli Pizza Village, poi chiede di intitolare una piazza a Raffaella Carrà. Il cantautore è stato protagonista di una delle serata organizzate da Rtl 102.5 e Radio Zeta ed ha chiesto al sindaco Manfredi di intitolare una piazza alla famosa presentatrice e showgirl, con cui Malgioglio aveva un grandissimo rapporto di amicizia e stima.

Ma Malgioglio davanti al pubblico di Napoli ha esaltato la città partenopea. Parole dolcissime quelle del cantautore che ha detto: “Grazie Napoli, che meraviglia. Mai vista tanta gente. Oo sono felicissimo ogni volta che vengo qui a Napoli perché Napoli è veramente nel mio cuore, nelle mie vene e nel mio sangue. Io ho girato il mondo, però devo dire che una città, una Regione come tutta la Campania, non esiste. Perché tutto il mondo è qui, a Napoli, davvero”. Ma l’esibizione di Malgioglio non è stata l’unica ad esaltare il pubblico di Napoli. Solo qualche settimana fa c’è stato Vasco Rossi allo stadio Maradona. Poi sempre nell’impianto di Fuorigrotta si è esibito anche Ultimo. Durante il concerto il cantautore romano ha chiesto di ripristinare il gemellaggio tra Roma e Napoli e durante una pausa è partito anche il coro ‘Un giorno all’improvviso”.