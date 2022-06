Vasco Rossi a Napoli: “Che onore cantare nello stadio di Maradona. Amavo Diego”

Vasco Rossi torna a Napoli, il Blasco canterà nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona, uno dei suoi idoli calcistici.

Vasco Rossi a Napoli dopo 7 anni. Il rocker di Zocca si esibirà alla stadio Diego Armando Maradona. Vasco Rossi suoi social parla del concerto di Napoli e del suo mito Maradona:

“Si torna allo Stadio di Napoli!! L’ultima volta è stata nel 2015, quando ho riaperto lo stadio, chiuso per 10 anni, al Rock .. È stato un concerto meraviglioso. Quando i napoletani cominciano a cantare… praticamente tu ti puoi fermare… perché cantano da Dio. Era il San Paolo, adesso è lo stadio intitolato al grande Diego Armando Maradona. E io sono ancora più onorato. Ho sempre avuto un grande affetto e una grande stima per Diego come calciatore e anche come uomo. Sarà il primo stadio del Vasco Live!”.

Napoli è nel cuore di Vasco Rossi da sempre. Il cantante è al suo ottavo concerto in città. La quarta allo stadio Maradona dopo le tappe del 1993, 2004 e 2015. Il debutto di Vasco a Napoli è stato nel 1985 alla Mostra d’Oltremare. Due anni dopo il “C’è chi dice no tour” il 29 settembre 1987 al Collana. Nell’89 all’Ippodromo di Agnano. Nel 1997 il cantautore di Zocca si esibì al Neapolis Rock Festival all’ex Italsider di Bagnoli dove duettò anche con i 99 Posse in “Vita spericolata”. Nel 2001 la data salernitana allo Stadio Arechi del primo luglio, fu anticipata da un esclusivo incontro nel club Ennenci in via Campana per mille fan. Biglietti distribuiti in piazza del Plebiscito ai primi mille fortunati da Radio Marte. Ora la piazza è sul web, ma l’emozione è la stessa.

VASCO ROSSI AL MARADONA

Il concerto di Vasco Rossi al Maradona: Il palco è gigantesco, alto come un palazzo di 9 piani, spalle alla Curva B. 300 maestranze impegnate per una settimana. Illuminazione spettacolare e 45mila fan. Per lui, hanno speso sino a 300 euro per un biglietto. Per tutti un’esplosione di luci spettacolari, 1.500 i corpi illuminanti e potenza audio da 750.000 watt con una straordinaria band pronta a travolgere il pubblico a chitarre sguainate.

La scaletta del concerto di vasco Rossi a Napoli, prevede tutte le canzoni dell’ultimo album, chiudono le storiche “Vita spericolata”, cantata 25 anni fa nel ‘97 al Neapolis Rock Festival con i 99 Posse, e “Albachiara”.

La carica dei 45mila, stadio stracolmo, si farà sentire. Accampati, assiepati fuori allo stadio, tre o quattro generazioni a confronto, dagli adolescenti ai 70enni. Sono 90 gli agenti messi in campo dal Comune. Se l’afflusso del pubblico sarà caotico tre ore prima dell’inizio del concerto, ovvero alle 18.30, scatta il dispositivo di traffico applicato durante le partite di calcio. Vasco Rossi a Napoli 7 giugno 2022, al Maradona è già storia.