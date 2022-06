Mertens chiede super ingaggio, bonus alla firma e commissioni: arriva la conferma de Il Mattino

Le ultime notizie sul rinnovo di Dries Mertens con il Napoli presentano una situazione molto complessa, con il belga che chiede un ingaggio molto alto alla società di Aurelio De Laurentiis. Il Mattino, infatti, conferma che il giocatore ha chiesto4 milioni di euro di ingaggio alla SSCN di Aurelio De Laurentiis, per firmare il nuovo contratto. Giornata infuocata quella di ieri con gli agenti del giocatore che avevano smentito seccamente la notizia sulle cifre, dicendo di aver chiesto 2,5 milioni di euro a stagione. Ma nella serata sono arrivate due conferme, quella di Ciro Venerato e di Luca Cerchione, con quest’ultimo che ha detto di avere le prove di quanto stava dicendo.

Rinnovo Mertens: quanto chiede di ingaggio

Al momento pensare che Mertens possa rinnovare il contratto con il Napoli è pura utopia. Ma la situazione sembra già scritta, perché già vissuta in altri casi. Quando le cose cominciano a prendere questa piega e si cerca di scaricare tutto sul giocatore, vuol dire che oramai la questione è già decisa. De Laurentiis ha già parlato su Mertens e Koulibaly, ripetendo un ciclo di comportamenti già visto e rivisto dai tifosi napoletani. Inoltre c’è Il Mattino che conferma le richieste di Mertens per il rinnovo: 4 milioni di euro netti con 2,4 milioni di euro più 1,6 milioni di euro alla firma. A questo bisogna aggiungere una commissione del 10% sul totale lordo (800 mila euro) ai legali che curano i suoi interessi.

Secondo il quotidiano partenopeo questa richiesta di Mertens potrebbe essere arrivata quando ha capito che il feeling con il presidente del Napoli oramai era interrotto. Di certo per Mertens non deve essere stato bello sentirsi come l’ultimo arrivato, o etichettato come uno che pensa solamente alla vil moneta. Insomma una sorta di provocazione quella di Mertens, che aveva già capito che oramai i giochi erano fatti.