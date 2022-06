Il Napoli in chiusura per Deulofeu, De Laurentiis vuole altri due colpi di mercato

Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis molto attivo sia in entrata che in uscita. Il club azzurro sembra oramai destinato a dire addio a Mertens, così come ad Ospina, mentre Koulibaly pensa alla cessione, il suo agente incontrerà la società per portare l’interesse ufficiale del Barcellona. Ma la società partenopea sembra pronta ad affrontare quella che è un’autentica rivoluzione in casa azzurra.

Ma andiamo con ordine: il pezzo più importante è sicuramente Gerard Deulofeu che il Napoli ha in pugno, pronto a chiudere la trattativa. Si tratta di dettagli, che sicuramente possono fare la differenza nel calciomercato, ma i rapporti tra Napoli e Udinese sono talmente buoni che difficilmente ci si può interrompere. Anche perché le distanze sono minime: 18 milioni l’offerta del Napoli, 20 la richiesta dell’Udinese. Quando Pozzo e De Laurentiis si siederanno a parlare, anche virtualmente, l’affare sarà chiuso. Non è un caso che sull’asse Napoli-Udinese siano stati chiusi 13 affari di mercato in questi anni.

Deulofeu al Napoli: gli altri colpi in chiusura

Ma la società partenopea sta puntando anche altri giocatori. Il più vicino ad essere chiuso è quello che porta a Leo Ostigard del Brighton. Il difensore di 22 anni può essere acquistato per 5 milioni di euro, ed andrà a completare il reparto difensivo del Napoli, che però potrebbe restare orfano di Koulibaly, ma questo è ancora tutto da vedere.

De Laurentiis però è scatenato e vuole chiudere anche un terzo affare quello a parametro zero: Federico Bernardeschi. In questo caso l’addio è quello di Matteo Politano che ha chiesto la cessione per scarso feeling con Spalletti. Così il Napoli ha fiutato l’affare ed il presidente azzurro ha già parlato con l’agente di Bernardeschi. Anche l’ex bianconero è interessato al Napoli, così come lo è Deulofeu che ha già accettato la maglia azzurra e l’ingaggio di 2,5 milioni di euro offerto dal Napoli.