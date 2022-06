Mertens-Napoli, ecco la Mail degli agenti con le cifre reali: “Attendiamo una risposta entro domani”

Mertens-Napoli, dai bonus alla commissione del 10 per cento ai premi per lo scudetto e le coppe europee ecco nella mail cosa chiede il belga per restare.

Mertens-Napoli, il rapporto ormai è ai titoli di coda. Le notizie sulla richiesta di 4 milioni d’ingaggio si sono susseguite tra conferme e smentite che ha lasciato senza parole il popolo dei tifosi. Mertens ha compreso che per il Napoli non aveva un ruolo centrale.

Magari, non gli sono neppure piaciuti i discorsi di De Laurentiis, la sua politica di taglio dei costi, la necessità di doversi decurtare il proprio stipendio. In ogni caso, sia pure con grande amarezza perché i 148 gol realizzati con la maglia del Napoli fanno parte della storia di questa squadra, è un capitolo che ormai sembra chiuso. Per riaprirsi deve avvenire qualcosa di straordinario.

Secondo quanto riportato il quotidiano il Mattino, Mertens chiede 4 milioni per restare al Napoli il prossimo anno. Un totale, dunque, di circa 8 milioni lordi per vederlo indossare la maglia azzurra anche la prossima stagione, per poter migliorare ancor di più la classifica di re dei bomber della storia del club.

LA MAIL DEGLI AVVOCATI DI MERTENS

Il quotidiano napoletano ha pubblicato la Mail invita dagli avvocati di Mertens alla società partenopea:

.“Nella mail inviata alla società, c’è anche l’indicazione del giorno e dell’ora in cui Mertens e i suoi legali si aspettano una risposta: le ore 18 di domani. Non avranno alcun segnale da parte di De Laurentiis. Un braccio di ferro che rischia di travolgere i sogni e i sentimenti dei tanti tifosi dal cuore nobile che speravano che il loro idolo potesse restare a vita al Napoli, magari anche come dirigente. Invece quello che ha ricevuto il Napoli è specie di ultimatum“, si legge su il Mattino.

Situazione molto difficile. La sfilza dei bonus richiesti dagli avvocati del calciatore belga è lunghissima:

– 2,4 milioni ingaggio più 1,6 milioni al momento della firma

– commissione del 10 per cento sul totale (lordo) ai legali, ovvero altri 800mila euro

– premio scudetto 200 mila euro.

– bonus vittoria Champions League (300mila euro)

– bonus conquista Europa League 150mila.

– bonus gol, al traguardo di 10 reti 75 mila euro

– bonus assist vincenti.