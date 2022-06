Mertens risposta a De Laurentiis: chiesto ingaggio altissimo, zero possibilità che resti a Napoli

I rinnovi in casa Napoli si fanno sempre più complicati a cominciare da quello di Dries Mertens. Il giocatore belga è impegnato con la Nazionale, ma prima di andare via da Napoli aveva parlato con il presidente Aurelio De Laurentiis, in visita presso la sua abitazione, anche per discutere del momento critico della squadra. Sembrava tutto in discesa, poi De Laurentiis ha chiesto a Mertens di inviargli una richiesta economica, di fare lui il primo passo per capire su quale stipendio orientarsi. Quindici giorni di tempo per formulare la richiesta ed una svolta che è arrivata nel fine settimana. Come rivela Il Mattino, la Stirr Associates, gli avvocati che seguono Mertens, hanno inviato una mail alla SSCN indirizzata a De Laurentiis in cui chiedono un ingaggio da 4 milioni di euro.

Ingaggio Mertens: quanto chiede, ci sono bonus e commissioni

Una doccia freddissima per il Napoli che sperava di poter tenere in rosa il suo campione: mister 148 con la maglia azzurra. A 35 anni il belga è ancora un giocatore fisicamente integro che può dare ancora molto. Spalletti ne ha chiesto la conferma, ma a certe condizioni il Napoli nemmeno scende a trattare. Mertens ha chiesto a De Laurentiis un ingaggio di 8 milioni di euro lordi a stagione, tantissimi secondo la SSCN, anche perché nella richiesta ci sono bonus legati a gol, assist, piazzamenti, vittoria di scudetto e coppe, oltre a centinaia di migliaia di euro da pagare in commissioni agli avvocati. Secondo il quotidiano partenopeo questa può essere anche una prima mossa per sondare il terreno con il Napoli, ma a queste condizioni ci sono zero possibilità che Mertens resti in azzurro. Il giocatore sa che questo è il suo ultimo contratto della carriera e quindi, come legittimo, non vuole fare sconti, ma la società partenopea a queste condizioni non comincia nemmeno a trattare.