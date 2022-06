Bucchioni: “Mertens , De Laurentiis sapeva qualcosa. Regna sempre la vile moneta”

Enzo Bucchioni ha commentato la vicenda Mertens-De Laurentiis, il giornalista spera nella permanenza del belga in magli azzurra.

Enzo Bucchioni, giornalista e scrittore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live”

“La richiesta di Mertens? Probabilmente De Laurentiis già sapeva che attorno al calciatore si stava muovendo qualcosa. Non so se dietro ci sia la Lazio e non so neppure se il club si può permettere un Mertens a 4 milioni l’anno. Noi pensiamo sempre che un giocatore che ha fatto la storia di una squadra si possa accontentare anche di meno, ma il calcio non è più quello di una volta. Nel mio mondo ideale mi piace pensare che Mertens possa accontentarsi di una cifra inferiore e che la società faccia un piccolo sforzo per trattenerlo, ma poi la realtà è un’altra. I giocatori mettono all’asta la propria prestazione e chi paga di più viene accontentato. Mertens ha acquisito una grande napoletanità e mi piacerebbe pensare che arrivi questo punto di incontro. Secondo me chi trarrà più vantaggio dall’affare lo farà, regna sempre la vile moneta“.

Bucchioni ha poi aggiunto: “Quando si ha un atteggiamento come quello di Iervolino bisogna sapere cosa perdi, basta guardare il Milan che ha perso: Kessie; Donnarumma e Çalhanoğlu. È difficile cambiare questo sistema operativo degli agenti, ci provano gli imprenditori americani ma non sembra che ci siano gli spiragli”.