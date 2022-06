Mertens-Napoli, l’entourage del belga smentisce la richiesta di 4 milioni. Le cifre reali

L’entourage di Dries Mertens smentisce la richiesta di 4 milioni l’anno al Napoli. Tramite la Gazzetta dello sport, sono state rese note le cifre reali.

L’entourage di Dries Mertens smentisce quanto pubblicato sul quotidiano il Mattino, in merito alla richiesta di 4 milioni di euro l’anno per rinnovare con il Napoli. La notizia riportata dalla versione on line della Gazzetta dello sport, chiarisce anche l’ammontare esatto della richiesta:

“Gelo totale fra Napoli e Mertens e la possibilità che si possa tornare a discutere attorno a un tavolo è ridotta al lumicino. Da domenica notte sono cominciate a girare notizie su una richiesta di 4 milioni netti per il rinnovo contrattuale da parte dei legali dell’attaccante belga. Una cifra che la società non ha smentito“.

La Gazzetta aggiunge: “Da parte sua l’entourage del giocatore assicura che non sono quelle le cifre in discussione. In realtà il cannoniere avrebbe richiesto di spalmare in due anni la clausola scritta di rinnovo automatico in vigore nell’attuale contratto. Cioè 5 milioni netti, che diventano circa 2,5 per anno. Insomma è cominciato, e non è la prima volta a Napoli, lo scaricabarile che non giova a nessuno”.

Mertens ha sempre messo Napoli e il Napoli in cima alla lista delle preferenze, la situazione però oggi appare molto complicata e il rincorrersi di notizie e smentite non facilita di certo le operazioni.