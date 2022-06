Alvino: “Ecco quanto ha chiesto Mertens a De Laurentiis. Il belga ne esce male. Ecco le cifre reali”

Carlo Alvino ha svelato la richiesta di Mertens a De Laurentiiis per firmare il rinnovo con il Calcio Napoli.

Carlo Alvino, commenta la notizia secondo la quale Dries Mertens avrebbe chiesto a De Laurentiis un mega ingaggio. La notizia lanciata da Il Mattino, che cita la società di avvocati che gestisce Mertens, per avvalorare la news. Insomma Mertens avrebbe chiesto 4 milioni di euro di ingaggio al Napoli, a cui vuole aggiungere addirittura tanti bonus. Praticamente Mertens, che da sempre si è detto innamorato di Napoli e pronto a fare sacrifici, all’improvviso ha cambiato idea?

Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal ha fatto il punto sulla questione tra il Napoli e Dries Mertens.

“In relazione al possibile rinnovo del calciatore belga, va fatto un passo indietro. Come vi avevamo detto De Laurentiis era ancora in attesa di una risposta scritta da parte di Mertens. Che è arrivata ieri dallo studio legale che collabora col calciatore nelle contrattazioni. De Laurentiis si aspettava questo tipo di richiesta, non è rimasto sorpreso dalla cifra richiesta. Quel che scrive il Mattino non è fake news: il Napoli conferma per filo e per segno ciò che ha scritto il quotidiano”.

Alvino ha poi aggiunto: “Quanto alle cifre la richiesta è di un biennale da 4 milioni di euro netti, 7,5 milioni lordi per anno. C’è poi un bonus di 225mila euro netti per assist e gol segnati, quindi un altro bonus legato a traguardi di squadra e 800mila euro di commissione per lo studio che gli cura tali aspetti contrattuali. Piacciano o meno, sono cifre reali che nessuno potrà smentire“.

“Non credo ci siano i margini per una discussione tra Mertens ed il Napoli, De Laurentiis è stato chiarissimo e non si può vivere in una campana di vetro. Ripeto, De Laurentiis se l’aspettava, io resto sorpreso perché i calciatori che non possono pensare di vivere sotto una campana di vetro lontana dalla realtà. In particolare quelli scaltri ed intelligenti come Mertens: se non hai più voglia di restare, in questo modo ne esci male. Fatico a capire il perché non ci si riesca a calare in questo calcio dove c’è una contrazione evidente dei costi”. Ha concluso Alvino.