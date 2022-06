Mertens ed i 4 milioni di ingaggio, i tifosi: “Nessuno tocchi Ciro”

Dries Mertens chiede un mega ingaggio al Napoli, questa la bomba lanciata da Il Mattino, che cita la società di avvocati che gestisce Mertens, per avvalorare la notizia. Insomma Mertens chiede 4 milioni di euro di ingaggio al Napoli, a cui vuole aggiungere addirittura tanti bonus. Praticamente Mertens, che da sempre si è detto innamorato di Napoli e pronto a fare sacrifici, all’improvviso ha deciso di andare a guadagnare ancora di più di quanto guadagnava con il contratto che sta per scadere a giugno del 2022.

Ingaggio Mertens: cosa non convince

Una narrazione che non convince i tifosi, che hanno fatto sentire la propria voce sui social. Ma ci sono anche pagine, come La Napoli Bene che parlano di “shitstorm contro Mertens“, mentre Rosario Dello Iavoco del Napulegno ha fatto un rifermento alle bufale ed a Il Mattino, in modo estremamente satirico. A Ragionarci sopra, sembra veramente che ci sia qualcosa che non quadri in questo complesso. Sembra veramente complicato che Mertens, che si dice pronto a restare in maglia azzurra decida di chiedere 4 milioni di euro di ingaggio, quando sa perfettamente che gente come Insigne è stato mandato via per questioni economiche. Inoltre Mertens, persona intelligente, sa perfettamente di non poter chiedere al Napoli quei soldi a 35 anni, quindi avrebbe potuto semplicemente non rispondere se avesse deciso di lasciare la maglia azzurra.

Ragionamenti che hanno fatto anche i tifosi, che ora dal web dicono: “Nessuno tocchi Ciro“. Gran parte del pubblico azzurro non crede alla narrazione fatta in questa giornata e schierano dalla parte del belga.