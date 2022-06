Demme in bilico: Giuntoli stuzzicato dal suo vecchio pupillo

Stavolta può essere quella buona poiché il francese non ha trovato la giusta sintonia con Mourinho, il quale gli ha preferito Sergio Oliveira. Qualche leggerezza extracampo non ha fatto piacere allo Special One, tanto da essere stato depennato dalla lista dei convocati per alcune gare a metà marzo. Come rivela l’edizione odierna de La Repubblica, il centrocampista lascerà la Roma ma piace anche al Marsiglia.

In virtù del minutaggio diminuito, il costo del cartellino è lievemente sceso ma il team giallorosso non vuole perderlo low cost, considerando anche l’acquisto dalla Fiorentina di tre anni fa. Fatto sta che Giuntoli sta fiutando l’affare e potrebbe puntare su di lui, qualora Diego Demme dovesse partire verso altra destinazione. Finalmente il direttore sportivo potrebbe essere accontentato dopo aver tanto rincorso il suo pupillo.