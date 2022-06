Napoli, due nomi per il centrocampo. Demme ha preso una decisione

Il Napoli valuta due nomi per il centrocampo: Barak e Svanberg. Diego Demme potrebbe lasciare gli azzurri.

Il mercato del Napoli per il centrocampo ruota intorno al rinnovo di Fabian Ruiz. De Laurentiis attende una risposta secca alla proposta recapitata agli agenti del centrocampista andaluso. Giuntoli non si farà trovare impreparato, come spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Gli azzurri hanno due nomi in cima alla lista delle preferenze: Barak e Svanberg. Si complica la situazione legata a Diego Demme, il centrocampista tedesco chiede continuità, cosa che Spalletti non può garantirgli.

“Con Fabian l’intenzione non è rompere, per carità, ma l’incertezza regna sovrana sotto ogni aspetto. Non resta che attendere innanzitutto la risposta del giocatore, attraverso l’agente, Alvaro Garcia, e poi disegnare tutte le strategie consequenziali. Strategie che nel caso di una cessione sbloccherebbero il mercato del centrocampo.

Giuntoli ha puntato da tempo il ventisettenne Barak, 11 gol e 4 assist in campionato con il Verona, e poi Svanberg, ventitreenne uomo in copertina del Bologna. Con il contratto in scadenza nel 2023. Una condizione che lima di certo il valore, la richiesta di partenza attestata tra i 12 e i 14 milioni (anche Everton e Arsenal hanno chiesto info).”

DEMME CHIEDE CONTINUITÀ

“Gli arrivi, però, potrebbero anche essere favoriti da un’altra cessione: Lobotka è l’uomo dei ciak, il regista incaricato di dirigere il film della prossima stagione, e così la posizione di Demme è tornata quantomeno rivedibile. O meglio: nella stagione appena conclusa ha collezionato 25 presenze e 1.038 minuti tra campionato e coppe, e a 30 anni pare legittima la sua aspirazione di continuità. Il calciatore si guarda intorno e non è detto che resti al Napoli anche la prossima stagione”.