Napoli-Fabian Ruiz, rinnovo in bilico: Ecco cosa trapela

Napoli, rinnovo Fabian Ruiz. Dall’entourage del giocatore non trapelano buone notizie. Si profila un nuovo caso Milik.

Il Napoli ha proposto a Fabian Ruiz il rinnovo fino al 2024, con ritocco e clausola rescissoria di 30 milioni. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la situazione è in bilico, lo spagnolo potrebbe liberarsi a zero e firmare con altre squadre da gennaio 2023.

“Il rinnovo di Fabian Fuiz con il Napoli è più che mai in bilico. De Laurentiis, ha proposto prima al giocatore e poi al suo manager, Miguel Alfaro Garcia un rinnovo fino al 2024. Il contratto di Fabian Ruiz scadrà nel 2023 e a gennaio potrebbe già liberarsi a zero, e così il club azzurro ha prospettato un prolungamento fi no al 2024 con ritocco d’ingaggio e inserimento di una clausola rescissoria quantificata in 30 milioni di euro, ovvero l’identico importo versato al Betis quattro anni fa per liberarlo.

Il presidente ha aggiunto che la controparte ha chiesto una quindicina di giorni di tempo per riflettere e rispondere, un termine non ancora scaduto e anzi in piedi fino alla prossima settimana. Ma da quanto trapela c’è distanza sia sulle cifre sia sulla clausola”.

FABIAN COME MILIK

La proposta di rinnovo del Napoli a Fabian Ruiz è stata confezionata ma per ora, è ancora tutto in stand-by. Tutto sospeso: un caso del genere è già andato in scena con Milik, un paio di estati fa, e anzi la situazione andò peggiorando settimana dopo settimana: Arek rifiutò il rinnovo e anche le proposte successive al tramonto delle trattative con la Juve e la Roma, e così cominciò il campionato da separato in casa. Salvo poi accettare l’OM a gennaio.