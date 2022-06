De Laurentiis dichiarazioni scottanti. Pistocchi: “La procura deve ascoltarlo” -VIDEO

Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa ha parlato di imbrogli. Maurizio Pistocchi chiede l’intervento della procura.

Aurelio De Laurentiis rilasciate in occasione della presentazione del ritiro di Castel di Sangro della SSC Napoli per la nuova stagione ha dichiarato pubblicamente: “O imbrogli e allora vinci per un certo numero di anni o competi e allora puoi anche perdere“.

La prole di Aurelio De Laurentiis non sono sfuggite al giornalista Maurizio Pistocchi che sui propri profili social ha scritto:”Chissà a chi si riferisce Aurelio De Laurentiis? In ogni caso, forse la Procura Federale dovrebbe sentirlo…“.

DE LAURENTIIS DICHIARAZIONI SCOTTANTI

Le parole di De Laurentiis hanno scatenato la reazione dei tifosi del Napoli. I supporters partenopei hanno lanciato ipotesi abbastanza chiare che variano su un grande club in particolare e che grazie alle pressioni sul mondo arbitrale ha dominato in lungo e in largo.

Qualcuno ha puntato anche il dito sul mancato mancato rispetto del fair-play finanziario grazie al quale, alcuni avrebbero ottenuto successi in modo poco pulito.

“Hanno la maglia “penitenziaria”. Sono retrocessi in B assieme alla loro dignità e reputazione”.

“ahè hai aperto il vaso di Pandora, adesso…”.

“Una squadra che inizia con la j e finisce con uve”.

“Credo si riferisca pure all’Inter per i debiti”.

“E secondo te a chi si riferisce? Solo in Italia è concesso ad una società di fare ciò che è stato fatto lo scorso anno”.

Questi alcuni commenti che si possono leggere sul web. Clicca sul video sottostante per ascoltare le parole di De Laurentiis.

https://www.youtube.com/watch?v=zhcng8HzCJc