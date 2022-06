Auriemma: “Deulofeu ricorda Roberto Baggio. Bernardeschi fa la differenza”

Raffaele Auriemma si è espresso sulle notizie di calciomercato che riguardano il Napoli. Nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Si gonfia la rete-Voce di popolo’, programma che lo stesso Auriemma co-conduce con Massimo D’Alessandro, lo speaker di Radio Marte e giornalista Mediaset, ha risposto alle domande dei tifosi. L’argomento di punta è il possibile arrivo di Gerard Deulofeu: “Ora tutti ne parlano, ma il ragazzo interessa da tempo, come anticipai già a maggio. E’ un profilo che mi intriga”.

“Secondo un tifoso, Deulofeu ricorda Roberto Baggio per caratteristiche? Ha ragione: sì, concordo col dire che somiglia a Baggio. In più, può agire su entrambe le fasce”.

Il giornalista non ha dubbi sulle qualità di Federico Bernardeschi: “E’ un giocatore molto forte e che vorrei vedere a Napoli. Non pesa più quanto pesava alla Juventus: ha avuto un’involuzione strutturale, ma vale per chiunque lasci la Juve, perché chi va via torna fisicamente alla normalità”.

“Detto questo, Bernardeschi è un grandissimo talento. Quando ha agito da esterno, soprattutto alla Fiorentina, ha fatto gol straordinari: ricordo quello al Napoli, ad esempio… Come si fa a criticarlo e a metterlo in discussione? Io lo prenderei, potrebbe arrivare a scadenza”.