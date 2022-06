Deulofeu al Napoli: incontro Pozzo-De Laurentiis per chiudere, può essere il sostituto di Mertens

Geard Deulofeu è il grande nome del calciomercato del Napoli, la trattativa con l’Udinese è avviata ma non conclusa. Eppure si va avanti in maniera spedita, con dei passi avanti importanti che ci sono stati nelle ultime ore. Si è partiti da una distanza siderale: 13 milioni di euro offerti dal Napoli e 25 chiesti dall’Udinese, poi nel giro di qualche giorno si è già arrivati ad una prima sintesi con la società partenopea pronta a portare l’offerta a 18 milioni di euro e l’Udinese che continua a chiedere 20 milioni di euro. A questo punto Giuntoli e Marino si sono presi tempo per riflettere, per parlare con le rispettive società, come riferisce Corriere dello Sport.

Deulofeu al Napoli: la trattativa decolla

La sensazione è che l’affare che porta Deulofeu al Napoli si possa chiudere positivamente. Il giocatore ha accettato la proposta da 2,5 milioni di euro fatta dal Napoli, condita da 4 anni di contratto. Ora si attende che si muovano i presidenti: dal vivo o virtualmente. De Laurentiis e Pozzo hanno già concluso molti affari da Inler a Zuniga, passando per Allan, Zielinski e Armero. Non c’è mai stato un vero e proprio scontro, solo cordialità. Allora quando si muoveranno i due presidenti vuol dire che l’affare si potrà concludere, tocca a loro decidere se limare qualcosa su domanda e offerta, se entrambi si verranno incontro o se ci sarà uno ‘sconto’ sul prezzo del cartellino di Deulofeu. Al momento, però, c’è grande ottimismo per il passaggio di Deulofeu dall’Udinese al Napoli. A questo punto non è escluso che Deulofeu possa essere il sostituto di Mertens, dato che secondo Il Mattino il giocatore ha fatto recapitare un’offerta da 4 milioni di euro di ingaggio, più bonus ritenuta troppo alta dalla SSCN. Mertens ha zero possibilità di restare al Napoli, secondo il quotidiano partenopeo.