IL MATTINO – Meret rinnova col Napoli incontro con l’agente, Ospina via: scelto il secondo portiere

Il Napoli ha deciso di rinnovare il contratto di Alex Meret, una scelta che esclude David Ospina dalla rosa 2022/23. La notizia viene data da Il Mattino che parla con assoluta certezza della volontà del club di Aurelio De Laurentiis di andare avanti con il portiere prelevato dall’Udinese, pagato 25 milioni di euro nella stagione 2018/19. Mentre da Udine è pronto ad arrivare anche Gerard Deulofeu, il Napoli si appresta a blindare il suo portiere che a 25 anni non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Acquistato per dare sicurezza e continuità alla porta dei partenopei Meret è sempre stato messo in secondo piano, con Ancelotti, Gattuso e Spalletti che gli hanno sempre preferito Ospina.

Meret rinnovo col Napoli, arriva Sirigu

Spalletti aveva chiesto a gran voce la permanenza di Ospina a Napoli, ma il portiere non ha dato alcun segnale alla società da quando è tornato in Colombia. In realtà lo ha dato ed è stato chiaro: vuole un raddoppio dell’ingaggio arrivando quasi a 3 milioni di euro. De Laurentiis quindi ha deciso di non accontentare il tecnico ed al momento le chance che Ospina resti a Napoli sono nulle. Zero come quelle di Mertens, altro giocatore che non rinnoverà il contratto. Per Meret invece è pronto un rinnovo fino al 2026, incontro già fissato con l’agente Pastorello per chiudere il discorso. A questo punto senza Ospina il Napoli avrà bisogno di un secondo portiere, già individuato in Salvatore Sirugu, 35 anni e con un ingaggio basso, ma soprattutto con la possibilità di fare da chioccia al collega più giovane, senza essere troppo ingombrante e senza troppe pretese di giocare con continuità. Ma allo stesso tempo Sirigu rappresenta una sicurezza in termini tecnici qualora dovesse essere chiamato in causa.