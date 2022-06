Asse Napoli-Valencia: Soler piace a Giuntoli, Politano da Gattuso

Il calciomercato del Napoli è in piena evoluzione con Cristiano Giuntoli che deve fare i conti con rinnovi di contratto, acquisti e cessioni. Non è facile districarsi e far combaciare i pezzi al momento giusto. Per questo motivo il Napoli gioca d’anticipo con Carlos Soler centrocampista di 25 anni del Valencia che è diventato un punto fisso della squadra spagnola, affidata nella prossima stagione a Gennaro Gattuso.

Soler sarebbe il sostituto di Fabian Ruiz che ha un contratto in scadenza nel 2023: il Napoli vuole tenerlo e gli ha presentato un rinnovo con ingaggio aumentato, ma fino ad ora non è arrivata alcuna risposto dal giocatore. Le sirene spagnole continuano a suonare per Fabian Ruiz, ma Barcellona e Real Madrid, ma anche l’Arsenal dalla Premier, dovranno mettere mano al portafogli se vogliono comprare il giocatore: valutato 40 milioni di euro.

Soler-Napoli: quanto costa

Giuntoli si sta muovendo per trovare alternative a Fabian Ruiz, ben sapendo che il mercato è imprevedibile e può accendersi da un momento all’altro. Vedi il possibile arrivo di Gerard Deulofeu in azzurro, ma anche la possibilità più che concreta che Mertens non rinnovi il contratto.

Così il Napoli ha individuato in Carlos Soler del Valencia un giocatore più che adeguato per sostituire Fabian Ruiz in caso di cessione. Il 25 enne si è trasformato in un centrocampista centrale giocando in un 4-2-3-1, ma con un feeling pazzesco col gol, dato che nell’ultima stagione ha segnato 11 gol. La valutazione di Soler è di 50 milioni di euro, ma il suo contratto è in scadenza nel 2023 quindi le pretese economiche si possono abbassare.

Inoltre sull’asse Napoli-Valencia c’è anche un altro affare potenziale, quello che porta Politano da Gattuso. L’esterno italiano non ha legato con Spalletti e gradirebbe la cessione, soldi che potrebbero essere investiti proprio per Soler.