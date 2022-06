Gennaro Gattuso nuovo allenatore del Valencia chiede di acquistare Matteo Politano dal Napoli. Il giocatore ex Inter sembra abbia voglia di cambiare squadra in questa sessione di calciomercato anche perché Spalletti spesso gli ha preferito Lozano. Il giocatore ora è impegnato con la Nazionale di Mancini in Nations League, ma pensa di poter essere chiuso anche da un eventuale arrivo di Bernardeschi al Napoli, pista che si fa sempre più calda.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno l’interesse del Valencia per Politano è concreto, anche perché Gattuso vuole puntare molto sul giocatore. Il tecnico calabrese, accusato di razzismo e maschilismo, deve conquistarsi in breve tempo la fiducia dei tifosi. Il problema è l’offerta che il Valencia vuole fare al Napoli per Politano. Sul piatto ci sono 12 milioni di euro, forse un po’ pochi per il giocatore che ha un contratto che scade nel 2024. Il Napoli per la cessione di Politano vorrebbe ricavare tra i 20 ed i 25 milioni di euro, ma sarà complicato trovare una società che arrivi al massimo della richiesta. Intanto il Napoli si sta concentrando anche sui rinnovi di contratto: si registra una impennata per Ospina, mentre la situazione di Mertens resta sempre molto complicata da risolvere, anche se il giocatore vorrebbe restare.