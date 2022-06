Calciomercato Napoli con rinnovi che devono essere ancora conclusi, a patire da quello di David Ospina. Il portiere insieme a Dries Mertens è in scadenza e potrebbe firmare per qualsiasi altro club. Anche in questo caso, come quello del belga, viene data la massima priorità al Napoli. Ecco perché fino ad ora il giocatore si è preso del tempo per riflettere, ben sapendo che Spalletti ha chiesto espressamente di tenerlo in maglia azzurra. Ma il rinnovo di Ospina con il Napoli può essere ad una svolta, secondo Alfredo Pedullà il club di Aurelio De Laurentiis ha aumentato l’offerta al giocatore.

Rinnovo Ospina: le cifre offerte dal Napoli

David Ospina negli ultimi anni in azzurro ha guadagnato 1,4 milioni di euro a stagione, ora punta ad aumento sostanziale del suo ingaggio. Fino ad ora il club azzurro non aveva fatto un passo decisivo, ma la volontà di Spalletti può essere determinante. Secondo Pedullà il “Napoli per il rinnovo di Ospina ha fatto un’offerta importante da 3 milioni di euro, che corrisponde anche al tetto massimo d’ingaggio che un giocatore potrà percepire in maglia azzurra. Questo ha fatto impennare le quotazioni della permanenza del portieri in Campania“. Secondo Pedullà il Napoli per gli ingaggi non andrà “oltre i tre milioni di euro, quindi ad Ospina è stato offerto il massimo possibile. Ora c’è da capire se Ospina accetterà, ma il fatto che non abbia preso in considerazione un altro club significa che vuole riflettere e prendere in seria considerazione l’offerta del suo attuale club“. Se dovesse rinnovare Ospina, allora il Napoli direbbe addio ad Alex Meret, portiere pagato 25 milioni di euro e mai veramente esploso. Se Ospina resta Meret va via, perché non starà un’altra stagione a fare il secondo portiere, per quel ruolo il Napoli ha individuato Sirigu che può essere preso a parametro zero.