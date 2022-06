Il Napoli è pronto a piazzare un altro affare di mercato, dopo aver ufficializzato Olivera, riscattato Anguissa e annunciato Kvartskhelia. Secondo quanto fa sapere calciomercato.com la trattativa per Gerard Deulofeu al Napoli è vicinissima alla chiusura, tanto che si parla di un accordo imminente. Il giocatore ha scelto la piazza azzurra, dopo una stagione vissuta da protagonista con la maglia dell’Udinese, in cui ha segnato 13 gol, giocando da esterno d’attacco. Proprio i gol degli esterni sono mancati alla compagine partenopea.

Trattativa Deulofeu-Napoli: le ultime notizie

Ci sono ottime possibile che il giocatore spagnolo vesta la maglia del Napoli. Secondo il portale di informazione sportiva, il Deulofeu ha trovato anche una bozza di accordo economico con il Napoli: “Contratto pluriennale a circa 2 milioni di euro a stagione più bonus vari legati a risultati di squadra e individuali. Geri vuole giocare al Diego Armando Maradona, è assolutamente entusiasta di poter vivere una esperienza simile tanto da considerarla una priorità rispetto alle oltre offerte che stava valutando con il suo entourage“.

La trattativa per portare al Napoli Deulofeu vede anche l’Udinese protagonista. Cristiano Giuntoli ha fatto una prima offerta da 13 milioni di euro per acquistare il cartellino del giocatore spagnolo ex Barcellona. Ora il club azzurro è pronto a rilanciare l’offerta arrivando a 15 o 16 milioni di euro per convincere i Pozzo a cedere il calciatore. L’Udinese in un primo momento ha chiesto 25 milioni di euro per cedere Deulofeu, ma la decisione del giocatore di vestire la maglia del Napoli non può essere sottovalutata. Anche perché il calciatore aveva ricevuto la sicurezza che se ci fosse stato un club interessato, il club friulano l’avrebbe fatto partire senza fare troppo ostruzionismo.

Deulofeu fa fuori Mertens?

Deulofeu a Napoli potrebbe giocare la Champions League e questo è un fattore non da poco. Ma ora ci si chiede se l’acquisto del giocatore dell’Udinese possa essere un chiaro segnale di un addio di Mertens al Napoli. Ieri una storia pubblicata da Tommaso Starace con Mertens ha scosso i tifosi, dato che sembrava un vero e proprio addio. Inoltre Deulofeu può giocare come trequartista nel 4-2-3-1 di Spalletti, ruolo che Mertens ha rivestito nelle ultime uscite con la maglia azzurra.