Khvicha Kvartskhelia in gol questa volta con la Georgia impegnata contro Gibilterra per la Nations League. L’attaccante acquistato dal Napoli si è messo in mostra nel 4-0 delle Georgia, andato in rete con un bellissimo pallonetto. L’attaccante ancora di proprietà della Dinamo Batumi andrà in ritiro con il Napoli ed i tifosi azzurri non vedono l’ora di vederlo all’opera con la maglia azzurra. Kvartskhelia sta segnando con regolarità nel campionato georgiano, ma c’è grande curiosità di vederlo impegnato in Serie A.

Sicuramente il campionato italiano sarà più ostico, ma c’è da dire che certi colpi si fanno in qualsiasi lega. Il gol di Kvartskhelia in Georgia-Gibilterra è sicuramente di ottima fattura. L’attaccante defilato sulla sinistra in area di rigore, ha visto il portiere avversario fuori dai pali e lo ha beffato con un delizioso pallonetto. Un tocco morbido e preciso che non ha lasciato alcuno scampo all’estremo difensore avversario. Un tocco davvero bellissimo quello del futuro attaccante del Napoli che dimostra di avere un piede davvero delicatissimo, ma anche ottime capacità di palleggio e di tecnica, oltre che fisiche. Spalletti lo dovrà testare durante il ritiro, per capire se potrà veramente prendere il posto di Lorenzo Insigne sulla fascia sinistra d’attacco del Napoli.