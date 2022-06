Fedele: “De Laurentiis più parla più fa danni. Prendesse Cavani al posto di Mertens”

Enrico Fede a Radio Marte lancia una prospettiva di calciomercato al Napoli: “Prendere Cavani al posto di Mertens“. Il giocatore belga ha un contratto in scadenza e dopo le parole di De Laurentiis sembra veramente complicato riuscire a chiudere in accordo. Ci sono diverse squadre che vogliono Mertens come il Botafogo, ma anche la Lazio di Sarri. Il giocatore vorrebbe restare a Napoli ma la proposta economica della società fino ad ora non ha soddisfatto il calciatore che in questo momento si trova in Belgio, in ritiro con la sua Nazionale.

In queste ore si è parlato molto anche di uno scambio tra Zielinski e Luis Alberto: “Fosse per me non lo farei” dice Fedele che aggiunge: “A me piace molto Zielinski. Terrei Ospina, Koulibaly e prenderei Cavani al posto di Mertens. Politano invece non lo terrei. Quest’anno sarebbe giusto puntare su calciatori che non vanno al mondiale.

Bernardeschi o Politano? Fisicamente Bernardeschi, tecnicamente Politano. Ero convinto che Bernardeschi potesse fare il terzino tipo Zambrotta. Il presidente De Laurentiis più parla e più fa danni. Quello che ho sentito negli ultimi giorni mi fa rabbrividire. Per lottare per lo scudetto non si devono vedere i giocatori più importanti, tipo Koulibaly“.