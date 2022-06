Romano: “Rinnovo Ospina, apertura del giocatore, risposta imminente”

David Ospina può restare al Napoli, il giocatore ha aperto alla possibilità di rinnovare il contratto con la società di De Laurentiis. Il contratto del giocatore scade a fine giugno e senza un accordo firmato poteva già firmare con altri club. Al termine del campionato di Serie A, Ospina è volato in Colombia per rispondere alla chiamata della Nazionale e stare poi in famiglia per le vacanze. Da allora non ci sono state notizie. Negli ultimi giorni le parole di De Laurentiis su Ospina e Mertens avevano raffreddato molto gli animi, ma ora secondo Fabrizio Romano di Sky si riaprono le speranza di rinnovo per il portiere colombiano.

Spalletti ha chiesto espressamente di tenere Ospina al Napoli, ed ora il giocatore sembra aver rotto gli indugi. Secondo l’esperto di calciomercato, Ospina ha aperto alla permanenza in azzurro. Romano, nel suo podcast ‘Here We Go’, fa sapere che il portiere è corteggiato da Arsenal e Nizza, ma Napoli resta la sua priorità. Ospina darà una risposta definitiva al Napoli entro pochi giorni ed i segnali sono positivi. Nel caso il colombiano dovesse decidere di restare in maglia azzurra, accettando un ingaggio al ribasso, allora il contratto sarà rinnovato ed a quel punto Alex Meret sarà messo sul mercato. Ma il Napoli attende segnali anche per il rinnovo di Mertens che piace al Botafogo, anche la priorità resta la maglia azzurra.