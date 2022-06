Dal Brasile – “Mertens al Botafogo è possibile”, tifosi impazziti: “Ti amo”

Dries Mertens può lasciare Napoli ed il Botafogo sta pensando seriamente di ingaggiarlo, insieme con Zahavi. Un doppio colpo che i dirigenti del club brasiliano stanno valutando, con il consiglio di amministrazione che ha dato già mandato a procedere, anche se l’interesse maggiore c’è per Zahavi. Secondo i media brasiliani il Botafogo è pronto ad andare avanti nella trattativa, anche perché il giocatore del Napoli si libera a parametro zero. Per ora Mertens non può firmare ufficialmente con nessun club, dato che il Napoli ha inserito una clausola nel contratto del giocatore belga in cui c’è la possibilità di rinnovare in maniera unilaterale, a vantaggio del club. De Laurentiis non la eserciterà, altrimenti dovrebbe corrispondere a Mertens 4,5 milioni di euro a stagione, ma la clausola impedisce comunque al giocatore di mettere una firma su un altro contratto.

Nonostante tutto il giocatore può continuare a trattare con altri club, anche perché il rinnovo con il Napoli è bloccato, ancora di più dopo le parole di De Laurentiis. Intanto al Botafogo sognano Mertens, con i tifosi del club brasiliano che sono scatenati e suoi social postano i video del gol di Mertens in maglia azzurra. C’è chi ha pubblicato la rete di Mertens con pallonetto contro la Roma, in cui fece anche il famoso gesto del cane vicino alla bandierina. Un post contornato dalla scritta: “Ti amo“.

La notizie di Mertens al Botafogo viene rilanciata anche da Vene Casagrande, giornalista brasiliano che parla di un interesse concreto per il giocatore del Napoli. In molti articoli della stampa brasiliana si esaltano le qualità di Mertens, sottolineando più volte la sua capacità realizzativa, che gli ha permesso di diventare il miglior marcatore del Napoli con 148 reti nella sua storia con la maglia azzurra. Ma per Mertens c’è anche la Lazio di Sarri, con Lotito che vorrebbe accontentare il tecnico toscano che ha firmato fino al 2025.

Mertens aspetta il Napoli

Secondo le ultime notizie in possesso della nostra redazione, il giocatore non ha ancora deciso dove giocherà la prossima stagione. Mertens vuole il Napoli e vuole attendere ancora qualche giorno, in attesa di un’offerta di De Laurentiis. Solo quando arriverà quella ufficiale del club azzurro prenderà la sua decisione. La maglia azzurra resta la priorità per il giocatore belga. Il problema resta l’ingaggio di circa 2 miliioni di euro, ritenuto troppo basso dal giocatore.